Прокуратура потребовала от главы Алапаевска привести в порядок городской памятник ко Дню Победы

Прокуратура внесла представление в адрес главы Алапаевска с требованием привести в надлежащий вид памятник алапаевцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Соответствующий документ в своих социальных сетях опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

По его словам, к нему обратились горожане, которые пожаловались на состояние памятника, стоящего на площади Победы: монумент разрисовали вандалы, от него отходит краска. После этого депутат обратился уже в прокуратуру для принятия соответствующих мер.

"Проведен осмотр памятника алапаевцам, погибшим в годы ВОВ, расположенного на площади Победы. Выявлено отслоение красочного покрытия, наличие вандальных надписей различного содержания. Ремонт памятника осуществлялся в 2024 г., текущее состояние обусловлено климатическими условиями и противоправными действиями неустановленных лиц", - говорится в документе.

Там также добавили, что по факту совершения противоправных действий, выраженных в нанесении вандальных надписей, Алапаевской городской прокуратурой инициировано проведение процессуальной проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.