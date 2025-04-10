ДТП с семью пострадавшими на Урале устроил уснувший за рулем водитель

Госавтоинспекция установила предварительную причину ДТП на Среднем Урале, в котором пострадали семь человек. Один из водителей уснул за рулем.

Авария случилась сегодня на 79-м километре трассы "Нижняя Салда – Алапаевск" в Алапаевском районе. Сообщалось, что водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с Fiat, двигавшимся навстречу. В результате пострадали семь человек, в том числе двое детей.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, четверо пострадавших госпитализированы в реанимационное отделение Алапаевской городской больницы. Установлено, что за рулем Toyota был 49-летний житель Алапаевска, имеющий стаж вождения 29 лет. К административной ответственности он не привлекался, а по результатам освидетельствования оказался трезв. На переднем сидении находилась его 45-летняя жена и еще три пассажира, двое из которых дети 11 и 16 лет, а также 66-летняя женщина.

Со слов водителя "Тойоты", около 6 часов утра он забрал семью из аэропорта Екатеринбурга, куда они прилетели после отдыха в Сочи. Мужчина признался, что, возможно, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где произошло ДТП.

В автомобиле "Фиат" ехала пожилая семейная пара, которая также получила различные травмы. Стаж вождения 70-летнего водителя "Фиата" составляет 29 лет, к административной ответственности он привлекался шесть раз. Мужчина также был трезв.

Расследование по факту ДТП продолжается.