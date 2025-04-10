Первая детская поликлиника в Академическом районе празднует свое десятилетие

В апреле 2025 года Первая детская поликлиника в восьмом районе Екатеринбурга отмечает 10 лет со дня открытия. Сегодня к учреждению прикреплено более 33 тысяч детей. Всего за годы работы зафиксировано более трёх миллионов посещений, все приёмы пациентов проходят бесплатно по полису ОМС.

Учреждение также продолжит активно развиваться. В планах — открытие нового филиала для обслуживания районов Мичуринский и Широкой Речки. АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") — мастер-девелопера Академического района — также примет в этом участие.

"У нас есть планы по расширению, и мы их в данный момент обсуждаем с генеральным застройщиком района", — уточнила главврач Первой детской поликлиники Люция Закирова.

"Мы гордимся, что десять лет назад внесли вклад в создание поликлиники и поддерживаем её развитие. Наша задача — не просто строить квадратные метры, а формировать среду, где здоровье и благополучие жителей становятся приоритетом", — отметил генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов и добавил, что современный район начинается с инфраструктуры. Когда 10 лет назад в Академическом появилась Первая детская поликлиника, это стало не просто открытием нового социального объекта, но ярким показателем того, что в Академическом формируется комфортная среда для жизни, где забота о здоровье детей — один из главных приоритетов.

Инфраструктура здравоохранения Академического района продолжает развиваться. В 2024 г. открылась новая поликлиника для взрослых, а в ближайшие годы в районе будет реализован проект федерального уровня — медицинский инновационный кластер, включающий комплекс зданий НИИ ОММ и филиал медицинского университета. Это позволит не только обеспечить жителей высококлассной медицинской помощью, но и привлечь в район лучших специалистов и научные школы.

ГК "КОРТРОС" с первых лет своего существования последовательно реализует принципы комплексного освоения территории: строит не только жильё, но и создаёт комфортные условия для жизни. Доступные поликлиники, школы, детские сады, спортобъекты — всё это элементы среды, которые делают Академический полноценным городским районом, где можно расти и полноценно развиваться на всех этапах жизни.