Кинотеатр на площади и гала-концерт. Стала известна программа празднования Дня Победы в Екатеринбурге

Несмотря на то, что официально празднование Дня Победы в Екатеринбурге состоится 8 и 9 мая, мероприятия начнутся еще до апреля. Полную программу мероприятий публикует Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с администрацией города.

Начиная с 26 апреля ежедневно с 09.00 до 18.00 на Площади Коммунаров будет проходить акция "Пост №1", вахта волонтеров патриотических объединений.

27 апреля ожидается два мероприятия: на "Екатеринбург Арена" с 10.00 до 14.30 - эстафета "Весна Победы" и забег "Майская гроза" в ЦПКиО с 10.00 до 12.00.

30 апреля у Широкореченского мемориала с 11.00 до 12.00 пройдет Торжественная передача копии Знамени Победы. В этот же день с 09.00 на Городском пруду стартует Чемпионат по парусному спорту в классе яхт SB20, который продлится до 3 мая включительно.

3 мая в ККТ "Космос" с 15.00 до 17.00 пройдет фестиваль ветеранских хоровых коллективов (с 15.00 до 17.00, ККТ "Космос")

5 мая - встреча женщин-ветеранов Великой Отечественной войны и тружениц тыла "Огонек Победы" запланированная в Доме актера с 15.00 до 17.00.

7 мая с 10.00 до 12.00 пройдет генеральная репетиция парада. Помимо этого, с 7 по 9 мая Площадь 1905 года будет закрыта для установки трибун и кинотеатра под открытым небом. Первые два дня фильмы будут показывать с 19.00 до 21.30, в День Победы - с 14.00 до 19.00. А с 12.00 до 14.00 будут транслировать парад в Москве.

8 мая в Историческом сквере с 14.00 до 21.00 пройдет концерт. В этот же день там же стартуют выступления иммерсивного театра "Театр Великой войны", которые продолжатся и 9 мая с 12.00 до 20.00. Также 8 и 9 мая с 12.00 до 22.00 на Октябрьской площади запланирован интерактивный проект "Счастье жить", а с 8 по 10 мая в "Калининец" пройдет спортивный фестиваль "RAY trap Sport Fest.

9 мая жителей и гостей Екатеринбурга ожидает самая насыщенная программа:

Торжественный ритуал "Память" - с 08.00 до 09.00, (Широкореченский мемориал);

Парад Победы - с 10.00 до 11.00 (Площадь 1905 года);

Лекторий "Екатеринбург военный" - с 11.00 до 15.00 (Исторический сквер);

Поисковая акция "Вспомним всех поименно" - с 11.00 до 20.00 (ЦПКиО);

Встреча ветеранов (с 11:30 до 12:00, ЦПКиО);

Выставка ретроавтомобилей - с 11.30 до 14.00 (Южные ворота Исторического сквера);

Акция "Вальс Победы" - с 12.00 до 12.30 (Капсула времени);

Концерт в ЦПКиО - с 14.00 до 21.00;

Концерт "Мы внуки твои, Победа" и гала-концерт в Историческом сквере - с 16.00 до 22.00.

Завершится праздничная программа фейерверком на Городском пруду, который продлится с 22.00 до 22.30.

Напомним, что в этом году, впервые с 2022 года, в Екатеринбурге акция "Бессмертный полк" пройдет в очном формате. О других нововведениях мы рассказывали ранее.