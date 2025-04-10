"Уралкалий" признан лучшим предприятием Западного Урала по энергоэффективности

"Уралкалий" признан победителем в конкурсе "Лучшее энергоэффективное предприятие Западного Урала" за 2024 год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралкалия". Главный энергетик компании Алексей Рюмкин стал "Лучшим энергетиком Западного Урала-2024", руководитель проектов энергосбережения "Уралкалий" Максим Калнынь отмечен как "Лучший энергоменеджер Западного Урала-2024".

Организатором конкурса выступили Ассоциация энергетиков Западного Урала совместно с Министерством тарифного регулирования и энергетики Пермского края и Союзом промышленников и предпринимателей Пермского края "Сотрудничество".

В конкурсе принимали участие 28 промышленных предприятий. При подведении итогов оценивались мероприятия и проекты по снижению энергоёмкости и экономии топливно-энергетических ресурсов, повышению энергоэффективности производства, внедрению цифровых технологий, а также экологические аспекты.

"Уралкалий" уделяет большое внимание рациональному потреблению энергетических ресурсов. В компании реализуется программа энергосбережения и повышения энергоэффективности производства в период 2024-2028 годы. Мероприятия в рамках программы позволяют добиваться положительных результатов в энергопотреблении, а также снижать нагрузку на окружающую среду", - сообщил главный энергетик ПАО "Уралкалий" Алексей Рюмкин.

Отметим, что в рамках программы энергосбережения в 2024 году в "Уралкалии" завершен проект по отказу от мазута в качестве резервного топлива в котельном цехе на СКРУ-1, модернизирована главная вентиляторная установка на руднике БКПРУ-4, заменено девять километров теплоизоляции, реализован проект по математической модели системы оборотного водоснабжения БКПРУ-4, установлено девять частотных преобразователей на технологические приводы.

Реализация программы к 2028 году позволит сократить расходы электроэнергии как минимум на 3,4%, а также сократить расходы природного и попутного газа на 4,9%.