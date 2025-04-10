Бастрыкин поручил доложить о происшествии в Ханты-Мансийске, где мужчина пнул маленького ребенка

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о происшествии в Ханты-Мансийске, где мужчина пнул маленького ребенка, а позже попытался куда-то его утащить, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России.

Напомним, мальчику удалось вырваться.

По данному факту органами МВД расследуется уголовное дело. Региональное следственное управление ходатайствовало о передаче материалов в СКР.

Бастрыкин поручил главе Следственного комитета ХМАО Михаил Мокшину представить доклад по ситуации. А также о решении, принятом надзорным органом.