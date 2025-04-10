В Москве 93% бюджетных мест в колледжах отдадут местным девятиклассникам

В 2025 г. 93% бюджетных мест в колледжах Москвы зарезервируют для московских девятиклассников. Мэрия выделила на это 35,5 тыс. бесплатных мест. При необходимости количество будет увеличено.

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Всего же в ближайшую приемную кампанию столичные колледжи получили 38,2 тыс. бюджетных мест. Это при том, что девятые классы столичных школ закончат 116 тыс. школьников, пишет "Ъ".

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон о проведении экспериментальной сдачи ОГЭ (выпускные экзамены в 9 классе) в 2025 году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Предполагается, что у девятиклассников в этих регионах будет возможность сдать в рамках ОГЭ только два экзамена и по итогам поступить в техникум или колледж (среднее и среднее профессиональное образование).

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием студентов из регионов в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Она считает, что надо принимать студентов столько, сколько нужно по нужным специальностям, а остальные "пусть учатся у себя дома".

"Где родился - там и пригодился", - сказала она.

В Москве - 1 млн студентов, это очень много, сказала Матвиенко. Это количество не обусловлено никакими реальными потребностями, но обусловлено сложившейся практикой вузов, которые ранее в погоне за прибылью увеличили число платных мест без наличия соответствующих условий - материальной базы, профессорско-преподавательского состава. И "начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны".

"Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников, которые идут работать менеджерами в торговые сети. Они уже к себе домой не вернутся, как же - в Москве учился", - рассказала Матвиенко.