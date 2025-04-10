В Тюменской области будут судить водителя, сбившего насмерть первоклассницу

Прокуратура Уватского района направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП в отношении 59-летнего местного жителя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Он обвиняется по пп. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершенно лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения).

По версии следствия, в сентябре 2024 года обвиняемый, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Mercedes-Benz на улице Ленина села Уват сбил первоклассницу, которая шла по обочине. Водитель скрылся с места происшествия. Однако его установили и задержали в тот же день. Девочка получила травмы, от которых скончалась в больнице спустя четыре месяца, не приходя в сознание.



По иску прокурора Уватского района суд прекратил право обвиняемого управлять транспортными средствами в связи с наличием у него медицинских противопоказаний. Также прокуратура заявила гражданский иск в интересах родителей погибшей о взыскании с обвиняемого компенсации морального вреда в размере 2 млн руб.

Обвиняемый заключен под стражу, на автомобиль наложен арест. Уголовное дело направлено в Уватский районный суд для рассмотрения по существу. Виновному грозит лишение свободы на срок до 12 лет.