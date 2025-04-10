В российском реестре такси зарегистрирована миллионная запись

В российской системе регистрации такси ("ФГИС "Такси") зарегистрировали миллионную запись. Реестр начал действовать в сентябре 2023 года. Сейчас в нем 760 тыс. действующих записей и 248 тыс. аннулированных, сообщили в Минтрансе России.

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В системе собираются данные о службах заказа/агрегаторах, перевозчиках и авто из 89 субъектов России и города Байконур. В открытой части системы информация доступна каждому пользователю или пассажиру.

В министерстве отметили, что граждане могут проверить по базе разрешение перевозчика и быть уверенным, что машина исправна, водитель не находится в розыске, а поездка застрахована. Еще одно удобство — для покупателей авто. По аннулированной лицензии можно проверить, был ли ранее автомобиль в такси и как долго.

Между тем, стало известно, что государственно-правовое управление администрации президента России выступило против законопроекта о локализации производства автомобилей такси. Он предполагал, что работать в такси можно будет только, грубо говоря, на российских машинах (другие просто не попадают под заявленный в законопроекте уровень локализации). "Известия" пишут, что в администрации президента просят дополнительно обсудить локализацию такси с заинтересованными сторонами.