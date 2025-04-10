В тюменских реках продолжает прибывать вода

Власти Тюменской области продолжают отслеживать ситуацию на реке Ишим, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Ежедневно особое внимание уделяется участкам, паводок на которых в прошлом году был особенно сильным. Ильинке вода за сутки поднялась на два сантиметра и составила 741 сантиметра. В Ишимском районе — 577 сантиметр, уровень вырос на 17 сантиметров. В Абатском районе уровень составляет 655 сантиметров, за сутки вода поднялась на 19 сантиметров.

На особом контроле в Абатском районе федеральная дорога Р-402 — ее защитили метровой насыпью протяженностью 4,3 километров. На данный момент стратегическому отрезку трассы ничего не угрожает.

"К счастью, пока самые пессимистичные прогнозы метеорологов не сбылись. Но это не повод расслабиться, продолжаем следить за обстановкой", - прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Спасатели ТОСЭР круглосуточно мониторят ситуацию в зоне возможного паводка. Специалисты наблюдают за состоянием мостов, переправ, земляных насыпей и дамб. При необходимости они готовы оказать содействие в организации лодочных переправ.

Напомним, в прошлом году ущерб дорожной инфраструктуре Тюменской области от паводка оценили в 2,7 млрд руб.