В Госдуме предложили ввести маркировку "Ранее судим" на сайтах знакомств

В Госдуме предложили ввести пометку "Ранее судим" для анкет соответствующих пользователей на сайтах знакомств.

Авторы инициативы – депутаты от фракции "Новые люди" Ярослав Самылин и Ксения Горячева – говорят, что пользователи (преимущественно женщины) часто жалуются на мошенничество, угрозы и побои со стороны владельцев аккаунтов, не упомянувших о таких подробностях своей биографии как отбывание срока.

В 2022 году полиция выявила 158 049 случаев домашнего насилия. Многие из агрессоров познакомились с дамами как раз в профильных соцсетях.

Депутаты предлагают МВД обеспечить доступ для сайтов знакомств к реестру судимых по девяти статьям Уголовного кодекса, в том числе по таким как "Изнасилование" и "Угроза убийством", передает Mash.

Напомним, ранее общественное движение "Сорок сороков" предложило создать в России реестр граждан в браке. Предполагается, что этот список будет открытым и там можно будет проверить своего потенциального партнера, не изменяет ли он своей супруге. В качестве варианта проверки предлагается отслеживать "женатиков"-обманщиков с помощью "Госуслуг".