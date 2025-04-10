Экс-главе Каспийского завода точной механики вменили злоупотребление полномочиями

По версии следствия, гендиректор незаконно заключил с индивидуальным предпринимателем договор купли-продажи участка площадью 6,5 тыс. "квадратов" за 12 млн руб. При этом рыночная стоимость указанной земли превышает 20,6 млн руб.

В Дагестане началось уголовное преследование экс-руководителя Каспийского завода точной механики. Ему вменяют злоупотребление полномочиями.



