10 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Школьнице из Нижнего Тагила выплатили компенсацию за ампутацию части пальца в школе

МБОУ СОШ № 69 Нижнего Тагила выплатила своей ученице компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей за травмирование пальца на руке. Подробнее об это Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 7 сентября 2023 года, когда школьнице во время перемены защемило палец левой руки дверью, ведущей в туалет. Девочка получила травму в виде травматической ампутации мягких тканей ногтевой фаланги третьего пальца левой кисти. Когда ребенка доставили в больницу, там ей диагностировали открытый фрагментарный перелом ногтевой фаланги третьего пальца левой кисти, рану в области дистального межфалангового сустава третьего пальца левой кисти.

Школьнице пришлось пережить две операции под общим наркозом, длительные боли после травмирования и операции. Девочка также продолжает переживать последствия травмы. Согласно заключению эксперта, вышеуказанные повреждения квалифицированы как повлекшие вред здоровью средней тяжести.

"Установлено, что образовательным учреждением не созданы безопасные условия для получения образования, не приняты все необходимые меры для охраны здоровья обучающейся", - отметили в прокуратуре.

Чтобы защитить права пострадавшей, прокуратура направила иск в Тагилстроевский районный суд города о взыскании со школы компенсации морального вреда. Суд требования удовлетворил и взыскал в пользу ребенка 100 тыс. рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Теги: Нижний Тагил, ампутация, палец, школа, ребенок, компенсация


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