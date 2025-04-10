Shot: Украинский БПЛА уничтожен в Наро-Фоминске

Украинский БПЛА уничтожен в Наро-Фоминске Московской области, пишет Shot. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Местные жители рассказали телеграм-каналу , что слышали сильный взрыв в Наро-Фоминске 9 апреля в 22:30. От громкого звука в некоторых районах города сработала сигнализация у машин и завибрировали оконные стекла.

По информации Минобороны РФ, средства ПВО за ночь уничтожили 48 украинских БПЛА над семью регионами России. 13 из них сбиты над Брянской областью, 12 - над Калужской, 13 - над Курской, по 4 БПЛА - над Белгородской областью и Крымом, по 1 БПЛА - над Орловской областью и Московским регионом.