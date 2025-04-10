В Москве арестован экс-владелец банка "Югра"

В Москве арестован экс-владелец банка "Югра" Алексей Хотин. Решение принял Мещанский суд Москвы.

Срок ареста не указан. По данным суда, ему вменяется мошенничество в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в инстанции.

Напомним, в начале марта Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к девяти годам лишения свободы по делу о растрате более 23 млрд руб. Как было установлено в суде первой инстанции, Хотин в 2014 г. создал условия для выдачи невозвратных кредитов, обеспечил одобрение соответствующих кредитных договоров советом директоров банка и его кредитным комитетом. Таким образом, как утверждает сторона обвинения, было похищено 23 млрд 627 млн руб. При этом все фигуранты вину не признали. У банка "Югра" в 2017 г. была отозвана лицензия. Потерпевшей стороной выступало Агентство по страхованию вкладов.