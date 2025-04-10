10 Апреля 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

К 2030 году более 30% учителей математики и физики будут старше 60 лет

К 2030 году в России доля учителей математики и физики старше 60 лет в школах дойдет до трети от общего числа педагогов по этим предметам.

Об этом сообщили в Центре экономики непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (ЦЭНО РАНХиГС). Там провели исследование динамики численности педагогов по возрастным когортам на основе данных Росстата, а также государственного статистического наблюдения Министерства просвещения.

Согласно исследованию, с 2017 года общее количество школьных педагогов практически не увеличивается и составляет около 1 млн человек. Доля преподавателей математики старше 60 лет к 2030 году возрастет с 23 до 32% от общего числа педагогов по этому профилю. Из 98 тыс. учителей математики, работающих в российских школах в 2024 году только 12% моложе 29 лет. Почти 38% относятся к возрастной категории 30–49 лет. Еще 27% – это учителя, которым 50–59 лет.

Число преподавателей физики старше 60 лет увеличится к 2030 году с текущих 28 до 35%, говорится в прогнозе. В прошлом году в российских школах работало 30 тыс. учителей физики. Из них 30% – это педагоги в возрасте 50–59 лет, 32% – 30–49 лет. Оставшиеся 10% – учителя моложе 29 лет.

Нехватка учителей физики и математики в школах, особенно молодых, противоречит тому, что общество проявляет больше интереса к естественно-научным и техническим отраслям знаний. Многие из молодых педагогов покидают школы всего через несколько лет работы, отмечает РАНХиГС, сообщают "Ведомости".

Ранее Госдума приняла законопроект о переподготовке учителей и преподавателей. Он был внесен 11 февраля и менее чем через два месяца уже стал законом.

Теги: учителя, школа, образование


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