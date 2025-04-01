В Свердловской области Россельхознадзор выявил нарушения у поставщика школьного питания

Россельхознадзор выявил факт поставки в школы Екатеринбурга и Свердловской области продуктов питания предприятием, не оформляющим на продукцию ветеринарные сопроводительные документы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

14 марта ведомство провело внеплановую выездную проверку компании "Каскад". Установлено, что предприятие заключило договоры на организацию питания с 27 организациями. При этом "Каскад" осуществляет оборот животноводческой продукции без оформления ветеринарных сопроводительных документов во ФГИС "ВетИС" компонент "Меркурий". Этот факт не позволяет установить происхождение, прослеживаемость, качество и безопасность пищевой продукции, находящейся в обороте, и сырья, используемого для производства горячего питания.

Кроме того, при проведении мониторинга ФГИС "ВетИС" компонент "Цербер" установлено, что у "Каскад" отсутствуют связи с площадками общеобразовательных учреждений, как и отсутствует указанная в публичных источниках площадка по осуществлению деятельности самого хозяйствующего субъекта.

27 марта 2025 года по результатам проведенной проверки предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований в области ветеринарии со сроком исполнения до 25 апреля 2025 года. В отношении "Каскад" и директора также составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.