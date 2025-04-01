Россия не обращалась в ООН с инициативой о временном управлении на Украины

Россия не обращалась в ООН с инициативой о временном управлении на Украины. Об этом журналистам во время брифинга сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Напомним, ранее Путин предложил обсудить с Вашингтоном, странами Европы, а также партнерами и друзьями России возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН.

По его словам, это позволило бы провести на Украине выборы и привести к власти дееспособное и пользующееся доверием граждан правительство. С ним Москва могла бы начать переговоры о мирном договоре и подписывать документы.

Также президент прокомментировал возможность переговоров с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Путин отметил, что у Зеленского нет права что-либо подписывать.