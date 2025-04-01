Георгий Филимонов обсудил перспективы развития международного сотрудничества Вологодской области со статс-секретарем МИД РФ

Накануне состоялась рабочая встреча главы Вологодской области со статс-секретарем – заместителем МИД РФ Евгением Ивановым.

«Обсудили актуальные вопросы развития международных проектов региона, в частности, направленные на повышение осведомлённости иностранных партнёров об экспортном, промышленном, инвестиционном и туристическом потенциале региона», – сообщил в своем телеграмм-канале Георгий Филимонов.

Стоит напомнить, что некоторое время назад на площадке Министерства иностранных дел Российской Федерации прошла презентация потенциала Вологодчины для представителей посольств иностранных государств и зарубежных компаний. Участникам презентации представили информацию об основных региональных площадках для реализации инвестиционных проектов, в том числе, с особыми экономическими зонами «Вологодская» и «Великий Устюг — Родина Деда Мороза», а также, площадками «Ясная Поляна», «Шексна», «Сокол».

Инвесторам рассказали о возможностям участия в проектах строительства гостиниц и баз отдыха в Вологде, Череповце, Великом Устюге, Кириллове, программе и по развитию экологического туризма в парке «Русский Север».

В рамках презентации Вологодской области в МИД РФ также состоялась личная встреча губернатора Георгия Филимонова и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Главной темой обсуждения стали ключевые направления сотрудничества Вологодской области с регионами других государств.