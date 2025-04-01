01 Апреля 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге живут самые быстрые в России родители первоклассников

В полночь 1 апреля родители почти всех российских первоклассников включились в квест "Зарегистрировать ребенка на Госуслугах в первый класс". О результатах к этому моменту сообщили в Минцифры – это ведомство заведует сервисом Госуслуг.

Запись в первый класс открылась в полночь, но до этого можно было заполнить черновик заявления, который также в полночь автоматически отправился в нужную родителям школу. К 15 часам московского времени сегодня было подано 501 тыс. заявлений, 82% из них созданы заранее в виде черновиков. В прошлом году столько заявлений было подано только спустя сутки после старта приёмной кампании во всех школах России.

Сообщается, что родители детей с льготами (будут иметь приоритет в случае образования конкурса на место) составили 192 тыс. черновиков.

Почти 90% заявлений льготников было отправлено автоматически в момент старта приёмной кампании. Опция появилась в этом году и доступна с согласия родителей.

В 89% случаев заявление было отправлено с материнского аккаунта, только 11% заявлений отправили в Госуслугах папы.

Скорость подачи заявлений впечатляет: 42 человека подали заявление между нулевой и первой миллисекундой записи; 30 человек подали заявление в первую миллисекунду записи.

Максимальная нагрузка зафиксирована в Свердловской области — заявления поступали со скоростью 5,2 тыс. операций в секунду, что в два раза больше, чем в прошлом году.

В каких школах был пик нагрузки в первые минуты:

- Школа №69, Екатеринбург

- Школа №246, Санкт-Петербург

- Школа "СамЛИТ (Базовая школа РАН)", Самарская область

В какие школы подали больше всего заявлений:

- Школа №9, Сургут

- Школа №65, Чебоксары

- Школа №31, Екатеринбург

В течение трех дней после завершения кампании школа принимает решение о возможности зачисления ребенка. Уведомления также придут родителям в личные кабинеты на Госуслугах.

Приёмная кампания продлится до 30 июня. Сейчас записывают тех, у кого есть льготы, и в школы по месту жительства. С 6 июля по 5 сентября — в любые школы, где есть свободные места.

Читатели Накануне.RU сообщили, что в некоторых екатеринбургских школах сегодня учителя начальных классов были в прямом смысле слова оторваны от работы родителями, которые пришли лично решать вопрос о зачислении.

Теги: первоклассники, родители, приемная кампания, первый класс


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