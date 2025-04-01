Москалькова: Украина не называет дату возвращения 50 жителей Курской области

Украинская сторона не называет конкретную дату возвращения 50 жителей Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Крайнюю обеспокоенность вызывает то, что 50 курян продолжают оставаться в Сумах", - сказала она ТАСС.

"Конкретную дату возвращения этих граждан нам украинская сторона пока не называет", - добавила Москалькова.

На прошлой неделе в Россию вернулись 25 жителей Курской области, которых украинские военные силы вывезли на Украину. Омбудсмен сообщала, что всего предстоит вернуть в Россию 72 человека, однако сделать сразу это не удастся - украинская сторона ссылается на отсутствие документов для пересечения границы оставшихся курян. На данный момент все документы уже собраны и отправлены украинской стороне.