Офис Зеленского якобы начал готовиться к президентской кампании

Офис президента Украины Владимира Зеленского начал подготовку к выборам. Информация появилась на фоне того, что ранее депутат Рады опроверг сведения о такой подготовке.

Как рассказали собеседники интернет-издания "Страна", в случае начала процесса перемирия в мае президентские выборы могут пройти уже в августе. Сроки их назначения будут напрямую зависеть от степени уверенности украинской администрации в победе Зеленского. Если такой уверенности не будет, то выборы будут стараться оттянуть, пишут "Ведомости".

Ранее депутат Верховной рады, глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на Украине не готовятся к выборам президента, и никакой встречи в офисе главы государства по этому поводу не было.

"Я не только не участвовал в таком совещании, но даже утверждаю, что такого совещания не было вообще. Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведется", - сказал политик.

До этого журнал журнал The Economist со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщил, что выборы президента Украины могут состояться уже в июле этого года. По данным источника, Зеленский рассматривает вариант объявить о выборах неожиданно, чтобы застать врасплох конкурентов и не дать им возможности нормально подготовиться. Так, на днях он якобы созвал совещание по организации выборов после полного прекращения огня.