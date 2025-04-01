В Тюменской области в Ишимском районе затопило мосты

В Тюменской области в Ишимском районе затопило мосты. Власти региона заявляют, что сооружения являются низководными и затапливаются ежедневно. Ситуация с паводком остается контролируемой, следует из официального заявления Информационного центра Правительства Тюменской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Низководный мост у деревни Кошкарагай ведет к сельхозугодиям и в поля. Он подтапливается ежегодно. Этот мост не отрезает ни один населенный пункт, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Мост, который идет на деревню Кошкарагай и находится у деревни Макарова Ишимского района функционирует в штатном режиме. Он высоко поднят над рекой и вероятность его затопления, как утверждают в Управлении автомобильных дорог - отсутствует.

Мост в деревню Рагозина является низководным. Мост затапливается ежегодно. На данный момент сооружение находится под водой. При необходимости будет организована лодочная переправа, сообщили в администрации Ишимского района.

"Все жители деревни Рагозина заблаговременно проинформированы о возможном половодье. От всех жителей, которые в настоящее время находятся в деревне Рагозина, был получен отказ от эвакуации. На территории имеется необходимый запас продуктов, питьевой воды и медикаментов. Имеется транспортное сообщение с деревней Вознесенка Казанского района", - говорится в сообщении.