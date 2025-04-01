Синоптики: весна в Свердловской области вернется к уральской норме

Весна в Свердловской области возвращается к уральской норме. Такой прогноз дают синоптики.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, ожидается понижение температуры и осадки: дождь, а кое-где и мокрый снег.

"Все это произойдет усилиями циклонов и атмосферных фронтов, наступающих на Урал как с севера, так и с юга. Теплая погода простоит 2 апреля, затем приобретет неустойчивый характер", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Что касается погоды в Свердловской области на апрель 2025 года в целом, специалисты полагают, что средняя месячная температура воздуха ожидается на 1,1 градуса выше средних многолетних значений. А месячное количество осадков предполагается больше нормы.

Стоит отметить, что весна на Среднем Урале в этом году наступила раньше обычного.