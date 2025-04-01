Думские компьютеры не пускают депутатов зайти на Госуслуги – предупреждают об опасности

Госдума одобрила в первом чтении ряд поправок в избирательное законодательство – авторами стали сенаторы и депутаты от "Единой России".

Среди нововведений: запрет на пожертвования партиям от иноагентов; передача избиркомам права решать будет ли голосование полностью электронным; кроме того, россияне за рубежом на выборах в Госдуму смогут голосовать только по федеральным избирательным округам.

Зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин считает, что все изменения напрямую вытекают из практики выборов последних лет. Оппозиционные депутаты выступили резко против дальнейшего расширения практики электронного голосования.

Так, коммунисты считают, что электронное голосование неконституционно, поскольку нарушается тайна волеизъявления. Вяткин заявил, что доказательство нарушений нет.

Один из авторов законопроекта – "единоросс" Дмитрий Ламейкин вообще заметил, что законопроект не имеет отношения к ДЭГу и электронному голосованию.

Также он отказался вернуть эмблемы партий в бюллетень – черно-белые бюллетени дешевле, а эмблемы цветные, печать цветных бюллетеней будет дороже.

Коммунистка Ольга Алимова предложила передать технический контроль за электронным голосованием оппозиционной партии КПРФ – чтобы все было под контролем. Ей ожидаемо отказали.

Представитель "Справедливой России" Михаил Делягин сообщил, что думский компьютер не пускает его зайти на Госуслуги, предупреждая, что эта система не защищена. Это показатель незащищенности государственных информационных систем, а им предлагается полностью доверить голосование.

Он добавил, что главным защитником электронного голосования был иноагент - Алексей Венедиктов (внесен в реестр иноагентов Минюста РФ).

В итоге законопроект был принят голосами "Единой России".