Погиб депутат заксобрания, гендиректор "Челябинского цинкового завода" Избрехт

В Челябинской области погиб депутат заксобрания, генеральный директор АО "Челябинский цинковый завод" Павел Избрехт. Это случилось в стрелковом клубе "Царская охота".

Губернатор Южного Урала Алексей Теслер и правительство области выразили соболезнования в связи с трагедией. В телеграмме говорится, что Избрехт был руководителем новой формации, органично сочетавший глубокое знание производственных процессов и экономики предприятия с пониманием современных тенденций. Он обладал тонким аналитическим умом и четким пониманием важности стратегических общегосударственных задач. Под его руководством "Челябинский цинковый завод" стал одним из образцовых предприятий цветной металлургии на Южном Урале.

Павел Избрехт был одним из наиболее уважаемых и авторитетных представителей промышленного сообщества, истинным патриотом России и Урала. Его внезапный уход из жизни – огромная утрата для Челябинской области и профессионального сообщества всей страны, говорится в telegram-канале правительства Челябинской области. Обстоятельства смерти не приведены, однако "Ъ-Южный Урал" пишет, что Избрехт случайно выстрелил в себя во время перезарядки оружия в стрелковом клубе "Царская охота".