Налог на бездетность для мужчин призвал ввести экс-депутат Госдумы

Налог на бездетность в размере 20% должен взиматься с мужчин в России, об этом заявил генеральный директор АО "Дашковка", экс-депутат Госдумы Виктор Таранин.

Он отметил, что в России холостых мужчин до 40 лет около 30 млн человек, у многих материальное положение хорошее, и такие одинокие мужчины живут по принципу "должен жить для себя и никому не должен".

"Эта концепция неправильная, вредная. У нас в свое время был налог на бездетность.... Можно ввести налог на бездетность порядка 20% от зарплаты. Если же мы хотим идти по убывающей, то давайте ничего делать не будем", - сказал он на Московском экономическом форуме.

По его словам, некоторые представители молодежи живут по принципу "надо в Дубай", но из этого "пустоцвет получится", посетовал Виктор Таранин.

"А когда семья есть, то прекрасно, когда все вместе собираются. И я знаю людей, которые под старость остаются в одиночестве и сетуют: прогулял, жил счастливо, а сегодня даже никто ко мне не придет. Нет людей, о которых он должен был заботиться раньше", - добавил экс-депутат Госдумы.

Также он посетовал на то, что в России "развестись можно в постели, кто-то кому-то чай не подал, на Госуслугах".

"Эта доступность и вседозволенность приводит к тому, что рождаемость такая", - заключил он.

Напомним, идея о налоге на бездетность высказывается в России не впервые, ранее с таким предложением выступал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец, он предлагал взимать сумму 30-40 тыс. руб. в месяц.