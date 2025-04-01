Самозапретили себе кредиты почти 8 млн россиян

В Объединённом кредитном бюро назвали количество россиян, оформивших самозапрет на кредитование. Отдельно приведена статистика по полному запрету.

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Самозапрет на кредиты за первый месяц работы сервиса установили 7,94 млн россиян. Большинство выбирает полный запрет на кредиты (7,2 млн заявок, 91,5%). В топ-10 регионов по количеству установленных самозапретов вошли Московская область (621,9 тыс.), Санкт-Петербург (475,4 тыс.), Башкирия (271,6 тыс.), Свердловская область (259,2 тыс.), Краснодарский край (253,2 тыс.), Татарстан (220,2 тыс.), Челябинская область (197,9 тыс.), Новосибирская область (184,6 тыс.), Нижегородская область) 175,6 тыс.), пишет ТАСС.

С 1 марта 2025 г. россияне могут запретить выдачу займов на свое имя через портал "Госуслуги". Это нововведение должно защитить граждан от мошеннических кредитов и необдуманных покупок в долг. Заявления уже оформили миллионы людей, однако эксперты отмечают, что некоторые граждане с установленным самозапретом всё равно берут кредиты в банках и микрофинансовых организациях, то ли чтобы проверить, работает ли функция, то ли чтобы "обмануть систему" и избежать необходимости возврата средств.