Является ли КПРФ экстремистской организацией решит суд - Минюст

В Госдуме сегодня разбирались в тонкостях законодательства об экстремизме. В первом чтении одобрены сразу три законопроекта, связанных с этой темой. Например, предлагается ужесточить наказание за разжигание розни и вражды.

Депутат-коммунист Вячеслав Мархаев в ходе обсуждения попытался уточнить у замминистра юстиции России Елены Ардабьевой – являются ли призывы его однопартийцев к построению социалистического строя экстремизмом, а сама КПРФ, соответственно, - экстремистской организацией. Чиновница на это ответила: "Судебное решение для признания экстремистским сообществом. Суд будет решать".

Ардабьева уточнила, что экстремистская организация – это юридическое лицо, а экстремистское сообщество – это не юридическое лицо, а, например, группа лиц. По ее словам, с 2002 по 2023 гг. экстремистскими признаны 72 сообщества.

Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов высказал опасение на счет того, что из-за ситуации с мигрантами граждане иногда допускают в интернете резкие высказывания – их могут расценить как экстремизм и разжигание розни. Это может вызвать рост дел по экстремистским статьям. Ардабьева заявила, что так не произойдет. Депутат от КПРФ Алексей Куринный опасается, что может вырасти число дел по статье об оправдании применения насилия, при этом законопроект предполагает уголовное, а не административное преследование.