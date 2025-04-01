ДНР на втором месте по профициту бюджета среди всех регионов

ДНР оказалась на втором месте среди всех регионов России по профициту бюджета в 2024 году, говорится в докладе Счетной палаты.

Наибольший профицит сложился в Московской области (81,5 млрд рублей), в ДНР - 26 млрд. Далее идут Татарстан (21,8 млрд), Ленинградская область (21,3 млрд), Свердловская (21 млрд). Всего 40 регионов из 89 с профицитом бюджета.

В ДНР профицит бюджета связан с перевыполнением по налоговым и неналоговым доходам, которое превысило план на 13%. Доходы бюджета республики в 2024 году выросли на 28%, сообщил недавно глава ДНР Денис Пушилин. В 2025 году тоже ожидается значительный рост. При этом он признает, что доходы жителей ДНР ниже, чем в соседней Ростовской области и в целом по России. Летом 2024 года он сообщил, что средняя начисленная зарплата в ДНР достигла 49 тыс. рублей. По России в целом средняя зарплата официально достигла почти 88 тыс. по итогам года.

Совокупный профицит бюджета 40 регионов составил 340,5 млрд, совокупный дефицит - 297,6 млрд. В 2023 году совокупный профицит был больше (638 млрд), а совокупный дефицит - меньше (200 млрд).

Наибольший объем дефицита бюджета показали: Кемеровская область (70,7 млрд), Санкт-Петербург (52,8 млрд), Нижегородская область (49,2 млрд), Челябинская область (45 млрд).