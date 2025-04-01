В Екатеринбурге изъяли тысячи SIM-карт, которые могли использовать для мошенничеств и диверсий

В Екатеринбурге силовые структуры изъяли крупную партию SIM-карт. Предположительно, их могли использовать для совершения мошенничеств и диверсий.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области, в декабре 2024 года двум жителям региона в мессенджере Telegram пришло предложение о дополнительном заработке: им нужно было разместить у себя оборудование типа GSM-шлюз и заниматься его администрированием. В том же месяце они получили через транспортную компанию от анонимного куратора сетевое оборудование, SIM-карты и приступили к "работе".

Для сокрытия своей деятельности уральцы использовали съемные квартиры, на которых жили не больше трех-четырех дней. Вскоре на них вышли сотрудники ФСБ и полицейские. Силовики полагают, что оборудование могло использоваться для мошеннической и диверсионно-террористической деятельности на территории России.

Изъято более 2 тысяч незаконно функционирующих SIM-карт. Уже установлено, что часть номеров действительно использовалась для совершения преступлений, в том числе мошенничества.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой". Задержанные уже признали свою вину. Сейчас проводится расследование.