Путин подписал указ об упрощенном ОГЭ в трех российских регионах

Владимир Путин подписал закон о проведении экспериментальной сдачи ОГЭ (выпускные экзамены в 9 классе) в 2025 году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Предполагается, что у девятиклассников в этих регионах будет возможность сдать в рамках ОГЭ только два экзамена и по итогам поступить в техникум или колледж (среднее и среднее профессиональное образование).

Регионы самостоятельно будут определять перечень специальностей, на которые можно будет поступить по упрощенной схеме (вне зависимости от результатов ОГЭ, при наличии аттестата об основном общем образовании).

Ранее планировалось, что эксперимент будет проведен в 12 регионах, но депутаты Госдумы вернули законопроект во второе чтение и сократили число субъектов, где возможен эксперимент.