01 Апреля 2025
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Здравоохранение Вологодская область
Фото: Накануне.RU

В Вологде открыли эндоскопический центр, который позволит выявлять онкозаболевания пациентов на ранних стадиях

На базе Вологодской городской поликлиники №1, которая расположена по адресу: улица Мальцева, 45 открыт городской эндоскопический центр.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Центр сможет обеспечить оперативный и качественный онкоскрининг для вологжан, что значительно повысит качество и оперативность медицинской помощи.

«Открыли в Вологде городской эндоскопический центр, который позволит проводить раннюю диагностику онкологических заболеваний, сократит очереди и сделает медицинскую помощь для жителей нашей областной столице доступной. Здесь работают пять специализированных кабинетов: три – для проведения фиброгастродуоденоскопии, еще два – для колоноскопии. В дальнейшем подобные центры появятся и в других городах Вологодчины, в первую очередь – в Череповце», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"Поручение главы Вологодской области Георгия Филимонова выполнено - городской эндоскопический центр открыт на базе первой поликлиники Вологды. Супер благое дело сделано! Скажу сразу здесь - спасибо шефу за эту задачу. И за поддержку, и за контроль", - написал в своем телеграмм-канале врач Юрий Сапожников.

(2025)|Фото: t.me/glavgorzdrav

Для организации работы эндоскопического центра были отремонтированы кабинеты, завезена мебель и поставлено необходимое оборудование, которое позволит проводить 42 гастроскопий и порядка 20 колоноскопий в день. В центр уже дополнительно трудоустроились два врача-эндоскописта и две медсестры – команда медперсонала продолжает пополнение.

Свердловский областной онкологический диспансер(2025)|Фото: Накануне.RU

Региональная сфера здравоохранения ведет активную борьбу с онкозаболеваниями – это одно из главных направлений нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который инициировал Президент РФ.

Так, сегодня открылись еще четыре центра амбулаторной онкологической помощи на базе Вытегорской, Сокольской, Тотемской и Устюженской ЦРБ, где пациенты могут получать дополнительные скрининговые и лечебно-диагностические исследования и проходить химиотерапию в дневных стационарах. По поручению Губернатора Георгия Филимонова в медорганизациях Вологодской области будут созданы и кабинеты онкологов.

Открывшийся центр будет проводить исследования пациентам городских поликлиник. Чтобы попасть в эндоскопический центр, необходимо обратиться к участковому врачу своей поликлиники – при наличии показаний вас запишут на обследование в назначенное время. Ожидание планового обследования займет до 10 дней, в экстренных случаях пациентов постараются принять в течение трех суток.

Теги: георгий филимонов, эндоскопический центр, онкозаболевания, медицинская помощь, терапевт


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