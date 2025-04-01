Трамп намерен эксплуатировать Украину, как Конго в XIX веке

Предложенная президентом США Дональдом Трампом Украине сделка о недрах напоминает эксплуатацию Конго Бельгией в XIX веке. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

Он считает, что Трамп хочет использовать момент слабости Киева, чтобы навязать сделку по ресурсам, при этом не взяв на себя никаких обязательств, а переложив их на Европу.

На днях The Washington Post написала, что сделка с США о недрах выглядит так, будто Украина должна выплачивать репарации. Об этом заявил высокопоставленный украинский чиновник. В Киеве пришли в ужас от сделки. Однако Трамп пригрозил Зеленскому "большими проблемами", если он откажется от подписания сделки.

Оппонент Зеленского Петр Порошенко (внесен в России в список террористов и экстремистов) призвал его хорошо подумать над этой сделкой, которая является "угрозой украинскому суверенитету". Зеленский должен срочно встретиться с главами фракций в Раде. Ведь он сам предлагал США идею со сделкой по недрам, а теперь попал в тупик, из которого не знает, как выбраться. И в этом вина офиса Зеленского, где замкнули на себе все управление, возмущен Порошенко. И теперь на Украине "антиамериканская истерия", которая вредит стране.