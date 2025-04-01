Шульман* наказана за сотрудничество с Берлинским центром Карнеги по изучению России и Евразии
В Москве наказана Екатерина Шульман*. Причина – сотрудничество с Берлинским центром Карнеги по изучению России и Евразии, который признан нежелательной организацией.
Речь идёт о нарушении по статье "Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации". Сумма штрафа – 10 тыс. руб.
Как выяснилось ранее, прокуратура заметила, что Шульман* указывается в публикациях в различных СМИ как эксперт Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, пишет ТАСС.
* признана в России иностранным агентом