Шульман* наказана за сотрудничество с Берлинским центром Карнеги по изучению России и Евразии

В Москве наказана Екатерина Шульман*. Причина – сотрудничество с Берлинским центром Карнеги по изучению России и Евразии, который признан нежелательной организацией.

Речь идёт о нарушении по статье "Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации". Сумма штрафа – 10 тыс. руб.

Как выяснилось ранее, прокуратура заметила, что Шульман* указывается в публикациях в различных СМИ как эксперт Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, пишет ТАСС.

* признана в России иностранным агентом