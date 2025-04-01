Только 11% украинцев хотят воевать до "границ 1991 года"

Более половины украинцев поддерживают заключение мирного соглашения на основе компромисса. Такие результаты получила украинская социологическая служба "Социс".

57% опрошенных ответили, что они за компромиссное решение с привлечением лидеров других стран. Еще 17% - за остановку боевых действий и заморозку военного конфликта по линии фронта. В сумме это 74%, что дает подавляющее большинство.

Только 11% хотят воевать за мифические "границы 1991 года", которые существовали только на бумаге, еще 8% - до "границ" до начала СВО. То есть продолжение боевых действий поддерживают менее 20% украинцев.

На вопрос, в правильном ли направлении движется страна, мнения разделились почти поровну. При этом тех, кто считает, что в правильном, стало на 10% больше всего за месяц, что связано, скорее всего, с возможностью заключения мира. Интересно, что членства в ЕС, несмотря на пропаганду, хотят только 43% украинцев, а 47% отмечают, что страна должна развиваться самостоятельно, опираясь на собственные силы и интересы. 5% не побоялись ответить, что нужно восстановить нормальные отношения с Россией.