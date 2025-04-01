Российские военные сорвали попытку ВСУ вторгнуться в Брянскую область

ВС России ударили по подразделениям ВСУ в Черниговской области, собиравшимся вторгнуться в Брянскую область. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, диверсионно-разведывательная группа готовились к проникновению в направлении села Лужки Брянской области. ВСУшники расположились в селе Янжуловка на границе с Россией.

Кроме того, российские военные поразили подразделение ВСУ численностью около 30 человек в районе села Гремяч, которое также расположено у границы с Брянской областью.

В феврале о том, что ВСУ якобы готовят масштабное наступление на Брянскую область, сообщил SHOT. Телеграм-канал писал, что скопление техники и нескольких тысяч военных наблюдается в 50 км от границы с регионом. В Минобороны не подтвердили данные о подготовке ВСУ прорыва в Брянскую область.