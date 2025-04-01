Власти повысили требования по русскому языку для детей мигрантов

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) обнародовал демонстрационные варианты для тестирования по русскому языку для детей мигрантов. Их нельзя будет зачислить в школу, пока они не сдадут экзамен на положительную оценку.

Сначала планировалось установить смешную планку в 30%, но после резкой критики о том, что Рособрнадзор решил выхолостить суть нового закона, там объяснили проект технической ошибкой. Было установлено, что нужно получить оценку "удовлетворительно", то есть тройку. Этот уровень многие эксперты тоже сочли недостаточным.

И вот ФИПИ определил, какой сумме первичных баллов за выполнение каждого задания соответствует тройка как минимальный балл Рособрнадзора. Так, в 1 классе четыре задания. Максимальный первичный балл за полное правильное выполнение всех заданий теста — 10, при этом тройке как минимальному баллу соответствует 9 первичных баллов. То есть для зачисления нужно правильно выполнить почти все задания. Для поступления в 11 класс надо выполнить 14 заданий. Здесь максимальный первичный балл — 24, а удовлетворительным будет считаться набор 22 первичных баллов. Требования достаточно высокие.

В 1 классе первое задание проверяет умение участвовать в диалоге, второе — умение делать высказывания с опорой на задаваемые вопросы, третье — понимание прослушанного текста, четвертое — владение лексикой и грамматикой. Например, первое задание таково: нужно ответить на вопросы, сколько тебе лет и где ты живешь. Во втором задании нужно ответить на вопросы по фотографии: кто там изображен, что они делают, какое у них настроение. Вопросы очень просты, но они могут показать реальное владение русским языком. Со 2 класса есть письменные задания. Например, надо обвести в кружок все гласные буквы в слове "Родина" или поставить ударения в словах "холод", "интересный", расставить в алфавитном порядке слова и т.д.

Характерно также, что почти все тексты — о России, русской культуре, русском языке и т.п. Например, во 2 классе нужно без ошибок списать текст: "Россия – большая и красивая страна. В России живет много народов. Все они любят свою страну. Столица России – город Москва".

Некоторые эксперты считают, что тестирование на знание русского языка может не достичь заявленных целей, потому что непонятно, что делать с детьми, которые не смогут его сдать, а их может быть много. Глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что сначала нужно узнать, сколько баллов наберет средний российский школьник, и лишь потом предъявлять требования к детям иностранцев.