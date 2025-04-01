В США при загадочных обстоятельствах погибла семья экс-топ-менеджера Bloomberg

В американском штате Южная Каролина произошла загадочная смерть – мертвыми в своем доме были найдены бывший топ-менеджер агентства Bloomberg Ричард Самарел (56 лет), его жена Лина Мария (45) и их девятилетняя дочь Саманта.

По данным New York Post, в полицию обратился обеспокоенный сосед. Полиция пока не сообщает никаких подробностей, так что неизвестно: это было массовое убийство или несчастный случай. В правоохранительных органах только заверили, что "угрозы для общественности" нет.

Сообщается, что у пары есть еще двое старших детей, во время трагедии они были в школе и остались живы.