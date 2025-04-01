01 Апреля 2025
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

ЛДПР внесла законопроект о возможности депортации мигрантов за фиктивные браки

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возможном выдворении мигрантов за фиктивные браки.

В октябре 2024 года Госдума приняла закон, направленный на борьбу с фиктивными браками мигрантов. Законодатели установили, что отныне получить разрешение на временное проживание вне квоты или вид на жительство будет можно не ранее чем через три года с момента вступления в брак либо усыновления. Причиной стало то, что иностранцы зачастую просто используют институт брака для легализации своего миграционного статуса на территории России. Но не создают семьи, а заключают фиктивные браки. Каждое третье заявление о выдаче разрешения на временное проживание в России оформлялось на основании свидетельства о браке.

В ЛДПР считают, что пора установить и наказание за такой обман. Предлагается внести изменения в статью 4.1 КоАП РФ. Судья при определении возможности замены административного выдворения штрафом должен получить доказательства совместного проживания супругов и ведения ими совместного хозяйства.

"Фиктивные браки - один из инструментов, которые мигранты давно и активно используют, устраняя основания для выдворения за пределы России при нарушении нашего законодательства. Живут ли вместе с момента получения свидетельства о браке? Ведут совместное хозяйство? Нет - все, до свидания, иностранные "муж/жена", депортация без лишних сантиментов", - написал соавтор документа депутат Ярослав Нилов.

При этом в Правительстве считают, что законопроект нуждается в существенной доработке. Там требуют анализа правоприменительной практики и статистических данных, указывающих на неэффективность действующего правового регулирования. Также нужен ясный механизм установления факта совместного проживания и учета возможности раздельного проживания в определенные периоды времени по разным причинам.

Теги: фиктивный брак, семья, мигранты, иностранцы


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