Угроза повторных обрушений есть в местах работы спасателей МЧС в Мьянме

Работа спасателей МЧС России в Мьянме после землетрясения осложняется угрозой повторных обрушений.

"Спасатели работают в сложных и опасных условиях: поврежденные и неустойчивые конструкции создают угрозу обрушений", - сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что поиск выживших в завалах проводится малыми группами.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории страны в пятницу, 28 марта. Его толчки ощущались и в соседних регионах — в Бангладеш, Китае, Лаосе, Индии и Таиланде. Под завалами до сих пор остаются многие люди.

В Мьянме объявлен недельный национальный траур в связи с последствиями землетрясения. Погибли более 2 тысяч человек.