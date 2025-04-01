"Чисто там, где не пакостят". Вице-мэр Екатеринбурга обратился к горожанам

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов рассказал, когда в городе станет чисто после зимы. Во вторник, 1 апреля, стартовал традиционный месячник чистоты.

Как рассказал Бубнов на сегодняшнем брифинге, чисто в городе будет к началу мая. Уральскую столицу должны обязательно привести в порядок к юбилейному Дню Победы.

"Надеюсь, даже раньше, погода позволяет работать. Чисто все-таки не там, где убирают – чисто там, где не пакостят. Для меня было шокирующим, когда достаточно быстро сошел снег и на газоне почему-то оказалось много бутылок и всякого мусора. Я призываю наших горожан убираться за собой. Конечно, коммунальщики все это приведут в надлежащее состояние. Но, тем не менее, нужно и детей своих воспитывать, и самим доносить мусор до контейнерной площадки", - отметил в своем обращении вице-мэр.

Более того, в администрации будут только за, если сами жители выйдут убирать улицы.

"Мы очень приветствуем привлечение горожан, которые в составе предприятий, учреждений, своих трудовых коллективов тоже готовы принять участие в этой работе. Потому что это носит, в том числе, и воспитательные цели", - добавил чиновник.

По словам Бубнова, общегородской субботник в Екатеринбурге запланирован на 26 апреля. Однако погода еще может внести свои коррективы в дату его проведения.