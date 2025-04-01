Украинец, осквернивший мемориал ВОВ, объявлен в международный розыск

Гражданин Украины, являющийся фигурантом дела о повреждении братских могил советских воинов времен Великой Отечественной войны (ВОВ), объявлен в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина также заочно арестован. В материалах дела говорится, что он демонтировал барельефные изображения орденов с памятника, причинив тем самым ущерб историко-культурному значению мемориального объекта.

Украинец был заочно привлечен к ответственности по статье 243.4 УК РФ (Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников... посвященных дням воинской славы России).

Ранее стало известно, что комиссия кабмина России по законопроектной деятельности одобрила уголовное наказание за осквернение воинских захоронений и памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России. В настоящее время уголовная ответственность предусмотрена за уничтожение или повреждение таких объектов. При этом многие правонарушения имели чаще оскверняющий характер и не были направлены на причинение имущественного ущерба. В пример приводится нанесение надписей и рисунков на такие объекты, а также приготовление пищи на Вечном огне.