Свердловская Госавтоинспекция просит водителей пока не менять зимние шины

Госавтоинспекция Свердловской области просит автомобилистов пока что не торопиться с заменой шин.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, ночные заморозки еще представляют опасность, создавая условия для гололеда на дорогах. Поэтому Госавтоинспекция рекомендует свердловским водителям не менять зимние шины на летние до стабилизации ночной температуры на уровне +5 градусов и выше.

"Средний Урал отличается суровым климатом, где даже в мае возможны резкие похолодания и снегопады. Летняя резина на обледенелой дороге теряет сцепление, что значительно повышает риск аварий. Ваша безопасность на дороге зависит от правильного выбора шин. Дождитесь устойчивого тепла и только тогда меняйте резину", - советуют в ведомстве.

В марте свердловская ГАИ уже предупреждала жителей региона об опасной обстановке на дорогах в связи с резким перепадом температур.