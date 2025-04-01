Генерал Оглоблин признал факт получения 12 млн рублей от руководства пермского завода

Бывший начальник управления планирования связи главного управления связи ВС РФ Александра Оглоблин признал факт получения 12 млн рублей от завода "Телта". Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

При этом генерал заявил, что не считает это взяткой. Оглоблин раскроет свое отношение к обвинению в ходе допроса, который состоится позднее.

Генерала обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2016-2021 году Оглобин получил от представителей пермского телефонного завода "Телта" взятку за покровительство при выполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России.

Это уже второе уголовное дело в отношении Оглоблина. В феврале 2022 года он был осужден на 4,5 года колонии за хищения. В 2024 году суд освободил Оглоблина из колонии за дачу показаний по делу генерала Вадима Шамарина.