Трамп ждёт от Путина согласия на сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп ждёт от своего российского коллеги Владимира Путина заключения мирной сделки по Украине. Американский политик хочет этого шага со стороны Путина, чтобы остановить гибель "российских солдат, украинских солдат и других людей".

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По словам американского лидера, он не хочет вводить вторичные пошлины на российскую нефть, но думает, что "сделал бы это, если бы считал, что он [Путин] не справляется", приводят "Ведомости" данные CNN.

Ранее Трамп заявил, что по итогам его контактов с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским уже наметились контуры будущей сделки по Украине.

"Как вы знаете, я провел очень хорошие переговоры с президентом Зеленским и президентом Путиным <...>, я очень хорошо поговорил с этими джентльменами. Думаю, что у нас уже есть контуры сделки. Я надеюсь, что у нас есть контуры сделки", - сказал Трамп.

Он заявил, что стороны конфликта на Украине очень скоро выйдут на полное прекращение огня, а потом приступят к обсуждению вопроса территорий. Американский лидер также в очередной раз повторил, что украинский конфликт никогда бы не произошёл, если бы он был президентом в 2022 году, так как у США в то время не было "компетентного президента".