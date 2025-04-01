В Таиланде взорвался катер с российскими туристами

В Таиланде взорвался и загорелся прогулочный катер с российскими туристами на борту. ЧП произошло рядом с островом Майтон, что в десяти километрах от Пхукета.

Взрыв произошел, когда все туристы купались в море, ожоги и травмы получили только члены экипажа. По данным местного издания MGR online, причиной возгорания стал отказ двигателя, он заискрил и все судно загорелось.

На помощь терпящему бедствие катеру отправили спасательное судно.

В Центре управления движением и безопасностью на Андаманском море сообщили, что на борту двухмоторного катера "Thanamarine 555" находились 33 туриста, в основном из России, один гид и три члена экипажа, всего 37 человек. Пожар вспыхнул, когда судно стояло на якоре у западной стороны острова Майтон, в 50 метрах от берега.