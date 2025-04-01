Бастрыкин заинтересовался распылением перцового баллончика в школе Прикамья

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет доложено об обстоятельствах происшествия в учебном заведении Пермского края, в результате которого пострадали дети, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Он поручил руководителю регионального управления Денису Головкину представить доклад о ходе проверки и принятом процессуальном решении.

Напомним, 31 марта один из учеников школы №17 города Березники распылил перцовый газ из баллончика, в результате чего учащиеся обратились к школьному врачу с жалобами на головную боль, тошноту и першение в горле, некоторые из них были осмотрены в медицинском учреждении и отпущены домой. По предварительным данным, вреда здоровью школьников не причинено. По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).