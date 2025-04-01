СМИ: Госпитализирован внук Геннадия Зюганова

СМИ сообщили о госпитализации внука Геннадия Зюганова в Москве. 36-летний депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, по данным Mash, в выходные почувствовал себя плохо – проблемы с почками. Сейчас он, якобы, находится под наблюдением врачей.

Внук лидера КПРФ входит в партию деда и представляет ее в столичном парламенте более десяти лет. Впервые избрался в 2014-м, став самым молодым депутатом Мосгордумы. Два года назад участвовал в выборах мэра Москвы.

В мае 2024 года СМИ сообщали об экстренной госпитализации Зюганова-младшего с болями в позвоночнике, однако он опроверг эту информацию, заявив, что просто сделал МРТ в рамках планового осмотра.