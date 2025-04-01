Агропромышленная выставка УрФО в пятый раз пройдет в Екатеринбурге

Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО пройдет в Екатеринбурге в пятый раз. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Мероприятие запланировано в МВЦ "Екатеринбург – ЭКСПО" в октябре 2025 года. Оно состоится совместно с рядом других крупных проектов, один из них – международная выставка сельхозтехники, материалов и оборудования для животноводства и растениеводства "Агропром Урал".

На выставке традиционно ждут представителей агросектора из регионов Уральского федерального округа, а также Минсельхоза России, Российского экспортного центра и других ведомств. Регионы представят свою продукцию и подведут итоги сезона.

Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО проводится с 2010 года при поддержке аппарата полпреда в различных региональных центрах. Екатеринбург принимал ее четыре раза, последний раз – в 2022 году.